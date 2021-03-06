Заруба року в жіночому боксі: американка Шилдс знищила канадку Дікер у чемпіонському бою

Сьогодні вранці за київським часом в американському місті Флінт, що в штаті Мічиган, пройшов великий вечір боксу. Головною його подією став об'єднавчий бій у першій середній вазі (super welter) – до 69,85 кг. На ринг вийшли 25-річна американка Кларисса Шилдс і 34-річна канадка Марі-Ів Дікер.

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Раніше чемпіонка світу з боксу викликала на бій скандального блогера.

Чому це дуже круто

Обидві дівчини до цього дня не знали гіркоти поразок. Марі-Ів виграла 17 боїв в професіоналах, хоча всі – за очками. Уродженка провінції Квебек володіла поясом чемпіонки світу за версією IBF.

Кларисса молодша, але встигла двічі виграти Олімпійські ігри і три чемпіонати світу серед любителів! У профі вона вже зібрала пояси всіх чотирьох найпрестижніших організацій в середній вазі (до 72,57 кг), а потім опустилася категорією нижче. 2020 року вона захопила титули WBO і WBC в першій середній вазі. Четвертий пояс, WBA, виявився вакантним і також стояв на кону в рідному місті Шилдс – Флінті.

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Зворушливий жест

Перед поєдинком Кларисса показала публіці своє вбрання, в якому збиралася вийти на ринг. Він був присвячений пам'яті американської зірки НБА Кобі Браянта і його дочки Джіанни, які загинула в авіакатастрофі трохи більше року тому.

Що сталося на ринзі

На жаль, рівного поєдинку між непереможними чемпіонками не вийшло. Шилдс домінувала всі 10 раундів, що вилилося в її абсолютну перевагу на суддівських записках всіх трьох служителів Феміди – 100:90.

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До честі Дікер, варто зауважити, що вона вистояла, уникнувши нокауту.

Повну перевагу Кларисси показує і статистика "файту".

Історичний момент

Але найголовніше, що Шилдс стала абсолютною чемпіонкою світу. Причому – вже в двох вагових категоріях! Раніше такого не вдавалося зробити нікому в світі боксу – ні серед жінок, ні серед чоловіків.

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