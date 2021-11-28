Після бою з Кличком почалися проблеми із головою. Зізнання Тайсона Ф'юрі

Поєдинок відбувся 25 листопада 2015 року у Дюссельдорфі. Ф'юрі переміг одноголосним рішенням суддів та відібрав у Кличка чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF.
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"Шість років тому цього дня я переміг Володимира Кличка і став чемпіоном у надважкій вазі.
Але після цього у мене почалися проблеми із психічним здоров'ям. Ніхто ніколи не застрахований від цього. Я продовжую боротися щодня.
Ніколи не здавайтеся. Продовжуйте боротись. Хай благословить вас бог", – заявив Ф'юрі на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що після того бою Тайсон Ф'юрі взяв паузу у кар'єрі. У боксера була депресія, його зловили на вживанні наркотиків та дискваліфікували.
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