После боя с Кличко начались проблемы с головой. Признание Тайсона Фьюри

Поединок прошел 25 ноября 2015 года в Дюссельдорфе. Фьюри победил единогласным решением судей и отобрал у Кличко чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF.

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"Шесть лет назад в этот же день я победил Владимира Кличко и стал чемпионом в супертяжелом весе.

Но после этого у меня начались проблемы с психическим здоровьем. Никто никогда не застрахован от этого. Я продолжаю сражаться ежедневно.

Никогда не сдавайтесь. Продолжайте бороться. Да благословит вас бог", – заявил Фьюри на своей странице в Instagram.