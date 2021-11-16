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Двойной нокаут Кличко! 25 лет первым победам братьев (видео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
16 ноября, 12:34
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Ровно 25 лет назад Виталий и Владимир Кличко в Гамбурге провели дебютные поединки на профи-ринге, быстро нокаутировав своих соперников
Владимир и Виталий Кличко
Владимир и Виталий Кличко / Фото: Братство Кличко

Первым на ринг Гамбурга 16 ноября 1996 года вышел Виталий Кличко. И уже на второй минуте второго раунда он нокаутировал своего пузатого соперника – американца Тони Брэдхема.

Брэдхем, правда, схватился за пах, притворяясь, будто, получил удар ниже пояса. Но повтор показал – будущий мэр Киева вырубил американца попаданием в печень.

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Следом за Виталием в ринг, в статусе олимпийского чемпиона Атланты-1996, вышел Владимир Кличко и еще быстрее, чем его старший брат, разобрался со своим визави – мексиканцем Фабианом Мезой.

Владимир завалил соперника уже в первом раунде – Меза упал, словно замертво.

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Виталий и Владимир Кличко
Виталий и Владимир Кличко / Фото: Instagram

Впоследствии Виталий и Владимир Кличко стали королями супертяжелого дивизиона. После завершения карьеры старший из братьев, которому сейчас 50, ушел в политику. Младший же завязал с профи-боксом после поражения от Энтони Джошуа в 2017-м, но в свои 45 не исключает возвращения в ринг.

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Владимир Кличко
Владимир Кличко / Фото: Facebook

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