Какие грустные глаза. Бывшую невесту Кличко не радуют даже драгоценности

Американская актриса Хейден Панеттьер проводит время на Таити. Там бывшая подружка Кличко занимается дайвингом.
Но похоже, Хейден уже устала от такого отдыха. Голливудская звезда опубликовала в Instagram фотографию, которая удивила ее поклонников.
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Панеттьер похвасталась новыми украшениями, но лицо ее было совсем грустным.
Пока Хейден исследует воды Тихого океана, воспитанием ее дочки Кайи Евдокии в Киеве занята бабушка – мама Владимира и Виталия Кличко.
Напомним, Хейден и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пустилась во все тяжкие.
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