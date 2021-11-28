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Какие грустные глаза. Бывшую невесту Кличко не радуют даже драгоценности

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 ноября, 21:48
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Хейден Панеттьер похвасталась новыми украшениями, но по виду девушки и не скажешь, что она довольна приобретением
Хейден Панеттьер давно рассталась с боксером
Хейден Панеттьер давно рассталась с боксером

Американская актриса Хейден Панеттьер проводит время на Таити. Там бывшая подружка Кличко занимается дайвингом.

Но похоже, Хейден уже устала от такого отдыха. Голливудская звезда опубликовала в Instagram фотографию, которая удивила ее поклонников.

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Панеттьер похвасталась новыми украшениями, но лицо ее было совсем грустным.

Пока Хейден исследует воды Тихого океана, воспитанием ее дочки Кайи Евдокии в Киеве занята бабушка – мама Владимира и Виталия Кличко.

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Напомним, Хейден и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пустилась во все тяжкие.

Читайте также: Как живет бывшая подружка Кличко: любовь крутили еще до Хейден

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