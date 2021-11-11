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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Как живет бывшая подружка Кличко: любовь крутили еще до Хейден

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 ноября, 10:40
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Немецкая модель Алена Гербер после отношений с боксером, крутила роман с олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина и вышла замуж за футболиста сборной Германии
Владимир скрывал отношения с Аленой
Владимир скрывал отношения с Аленой

Зимой 2009 года Владимир Кличко познакомился с голливудской актрисой – Хейден Панеттьер. И остепенился, хотя до этого менял девушек, как перчатки.

Одной из любовниц боксера была звезда немецкого издания Playboy Алена Гербер. Об этом писала немецкая пресса. Хотя Владимир не хотел светить их отношения. Пару никто не видел на вечеринках или официальных мероприятиях.

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Весь год, пока длился их роман, Кличко просил девушку ничего не говорить прессе и старался не появляться с Аленой на публике.

В конце концов, они разошлись. Но любовь к спортсменам у Алены осталась. Долгое время она крутила роман с олимпийским чемпионом, прыгуном с трамплина Свеном Ханнавальдом. А в 2017 году вышла замуж за бывшего игрока сборной Германии по футболу Клеменса Фрица и родила дочь.

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Сейчас Алена Гербер работает на спортивном ТВ. Она даже брала интервью у Лионеля Месси.

А еще снимается в сериалах, самые известные из которых "Плохие девушки", "Запретная любовь", "Корабль мечты"...

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