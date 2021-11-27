Дарью Белодед заметили с бокалом. Нарушила ли режим легенда?

Звездная дзюдоистка назвала десять причин, чтобы сделать свое тело здоровым и красивым

Белодед призывает тренироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед рассказала зачем нужно красивое и здоровое тело.

Спортсменка выделила десять причин для тренировок. И за это подняла бокал... сока. Никакого нарушения режима.

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Любить свое отражение в зеркале. Легко справляться с повышенными нагрузками и стрессом. Нравиться себе и окружающим. Быть уверенным на пляже/бассейне. Сохранить молодость и красоту. Вести активный образ жизни. Быть энергичными для достижения целей. Быть примером для своих детей. Повысить устойчивость к разным заболеваниям. Улучшить состояние кожи, режим сна и прекрасно себя чувствовать.

Напомним, Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.

"До Парижа-2024 еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.

Ранее мы писали, что украинская дзюдоистка отдыхала в ОАЭ.

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Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась