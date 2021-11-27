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Хейден опустилась на дно: бывшая невеста Кличко в окружении трех мужчин

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
27 ноября, 23:40
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Американской актрисе Хейден Панеттьер отнюдь не скучно вдали от своего экс-жениха Владимира Кличко и их совместной дочки Кайи Евдокии
Хейден не скучает после расставания с Кличко
Хейден не скучает после расставания с Кличко / Фото: Instagram

В Сети появились новые кадры отдыха экс-возлюбленной Владимира Кличко Хейден Панеттьер на Таити. В компании своего брата Янсена и еще двух мужчин 32-летняя актриса решила заняться дайвингом.

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Вооружившись специальным снаряжением, блондинка опустилась на дно Тихого океана.

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Погружение прошло успешно. При этом Хейден находилась под водой в гидрокостюме с цветочным декором и открытыми ногами.

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Пока Хейден исследует воды Тихого океана, воспитанием ее дочки Кайи Евдокии в Киеве занята бабушка – мама Владимира и Виталия Кличко.

Прошлая жизнь Хейден – с Владимиром и дочкой
Прошлая жизнь Хейден – с Владимиром и дочкой / Фото: Twitter

Напомним, Хейден и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась, после чего девушка пустилась во все тяжкие.

По данным СМИ, Хейден пристрастилась к алкоголю. Апогеем же разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же это был не первый случай рукоприкладства!

Хейден Панеттьер с Брайаном Хикерсоном
Хейден Панеттьер с Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

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