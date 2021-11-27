Гейден на дні: колишня наречена Кличка в оточенні трьох чоловіків

Американській актрисі Гейден Панеттьєр аж ніяк не нудно вдалині від свого екснареченого Володимира Кличка та їхньої спільної доньки Каї Євдокії

Гейден не сумує після розставання з Кличком / Фото: Instagram

У Мережі з'явилися нові кадри відпочинку екскоханої Володимира Кличка Гейден Панеттьєр на Таїті. У компанії свого брата Янсена та ще двох чоловіків 32-річна актриса вирішила зайнятися дайвінгом.

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Озброївшись спеціальним спорядженням, білявка опустилася на дно Тихого океану.

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Занурення відбулося успішно. При цьому Гейден перебувала під водою у гідрокостюмі з квітковим декором та відкритими ногами.

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Поки Гейден досліджує води Тихого океану, вихованням її доньки Каї Євдокії у Києві зайнята бабуся – мама Володимира та Віталія Кличків.

Минуле Гейден Панеттьєр – з Володимиром і дочкою / Фото: Twitter

Нагадаємо, Гейден та Володимир Кличко почали зустрічатися 2009 року. 2014-го у них народилася дочка Кая Євдокія, але 2018-го пара розпалася, після чого дівчина пустилася берега.

За даними ЗМІ, Гейден почала заглядати до чарки. Апогеєм же розгульного життя став конфлікт із бойфрендом Браяном Гікерсоном, який побив її у нічному клубі. До того ж, це був не перший випадок рукоприкладства!