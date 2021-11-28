Які сумні очі. Колишню наречену Кличка не тішать навіть коштовності

Гейден Панеттьєр похвалилася новими прикрасами, але з вигляду дівчини і не скажеш, що вона задоволена придбанням

Хейден Панеттьер давно розлучилася з боксером

Американська актриса Гейден Панеттьєр проводить час на Таїті. Там колишня подружка Кличка займається дайвінгом.

Але схоже, Гейден уже втомилася від такого відпочинку. Голлівудська зірка опублікувала в Instagram фотографію, яка здивувала її шанувальників.

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Панеттьєр похвалилася новими прикрасами, але її обличчя було зовсім сумне.

Поки Гейден досліджує води Тихого океану, вихованням її доньки Каї Євдокії у Києві зайнята бабуся – мама Володимира та Віталія Кличків.

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Нагадаємо, Гейден та Володимир Кличко почали зустрічатися у 2009 році. 2014-го у них народилася дочка Кая Євдокія, але 2018-го пара розпалася, після чого дівчина пустилася берега.

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