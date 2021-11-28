Які сумні очі. Колишню наречену Кличка не тішать навіть коштовності

Американська актриса Гейден Панеттьєр проводить час на Таїті. Там колишня подружка Кличка займається дайвінгом.
Але схоже, Гейден уже втомилася від такого відпочинку. Голлівудська зірка опублікувала в Instagram фотографію, яка здивувала її шанувальників.
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Панеттьєр похвалилася новими прикрасами, але її обличчя було зовсім сумне.
Поки Гейден досліджує води Тихого океану, вихованням її доньки Каї Євдокії у Києві зайнята бабуся – мама Володимира та Віталія Кличків.
Нагадаємо, Гейден та Володимир Кличко почали зустрічатися у 2009 році. 2014-го у них народилася дочка Кая Євдокія, але 2018-го пара розпалася, після чого дівчина пустилася берега.
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