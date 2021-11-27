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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Время бикини. Украинская теннисистка покорила Дубай

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
27 ноября, 13:28
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Леся Цуренко в Эмиратах решила выставлять в соцсети только фотографии в бикини. Спортсменка собирает тысячи лайков под каждым снимком
Леся Цуренко на отдыхе
Леся Цуренко на отдыхе / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из лучших украинских теннисисток Леся Цуренко отдыхает в Дубае. Спортсменка даже придумала себе лозунг.

"Только фото в бикини в ближайшие дни", – написала Леся в Instagram.

И теперь каждый день радует своих поклонников сексуальными снимками.

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Отметим, что начала 2021 год Леся Цуренко на 146-й строчке рейтинга WTA, а завершила на 120-й. Казалось бы, прогресс. Но у украинки бывали времена и получше, когда она занимала 23-ю позицию среди теннисисток мира.

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Добавим, что в нынешнем году Цуренко заработала 175 тысяч долларов призовых, а всего за карьеру – почти $5 млн.

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19
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Львов
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
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