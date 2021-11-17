Разделась до белья и ударилась в философию: украинская саблистка любит жизнь

Серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Елена Кравацкая выставила в соцсети очень откровенный снимок

Елена Кравацкая после Рио-2016 завершила карьеру

Знаменитая украинская саблистка Елена Кравацкая сегодня порадовала своих поклонников пикантной фотографией. 29-летняя фехтовальщица, которая выигрывала серебро Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015 в командной сабле, снялась в одном белье. Ранее Кравацкая сделала фото в стиле ню и приготовила сырники.

"Ты находишься там, где твои мысли. Убедись, что твои мысли там, где ты хочешь быть. И это действительно так, мои мысли находятся там, где я хочу быть. Люблю жизнь и все, чем занимаюсь!!!" – подписала снимок в Instagram спортсменка.

Спортсменка часто балует своих фанатов эротичными снимками.

Ранее Кравацкая засветила тату под интимным местом. Под левой грудью у саблистки выбита дата "19.02.2018". Для Елены она особенная, ведь именно в этот день спортсменка стала мамой, родив сына.