Час бікіні. Українська тенісистка підкорила Дубай

Леся Цуренко в Еміратах вирішила виставляти у соцмережі лише фотографії у бікіні. Спортсменка збирає тисячі лайків під кожним знімком

Леся Цуренко на відпочинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з найкращих українських тенісисток Леся Цуренко відпочиває у Дубаї. Спортсменка навіть вигадала собі гасло.

"Тільки фото у бікіні найближчими днями", – написала Леся в Instagram.

І тепер щодня радує своїх шанувальників сексуальними знімками.

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Зазначимо, що початку 2021 року Леся Цуренко на 146-му рядку рейтингу WTA, а завершила на 120-му. Здавалося б, прогрес. Але в українки були часи й кращі, коли вона займала 23-ту позицію серед тенісисток світу.

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Додамо, що нинішнього року Цуренко заробила 175 тисяч доларів призових, а за кар'єру – майже $5 млн.