Українська
$ 28,02
33,32
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Кажись, его забросили! Украинская теннисистка-миллионерша показала свой родной корт возле АЭС

14 апреля, 14:36

Олег Люлька Олег Люлька

Снимком из Южноукраинска Леся Цуренко, заработавшая за карьеру почти пять миллионов долларов, шокировала одного из своих британских фолловеров

Пока Элина Свитолина занята уборкой корта в Черноморске, другая украинская теннисистка Леся Цуренко наведалась в Южноукраинск. 31-летняя спортсменка, за свою карьеру заработавшая 4 678 564 долара призовых, навестила этот город в Николаевской области, известный своей атомной электростанцией.

Реклама

Именно в этих краях Цуренко, победительница четырех турниров WTA, в свое время постигала азы тенниса.

Леся опубликовала в Instagram фото корта за проволокой, написав: "На нем я тренировалась много лет, когда была ребенком".

"Кажись, его забросили", "Очень обидно за состояние корта", – отреагировали фолловеры спортсменки

А один из британских подписчиков Цуренко отметил: "А английские спортсмены еще жалуются, что у них корты какие-то не такие. Спасибо за это фото, Леся".

Реклама

Смотрите другие фото Леси Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко / Фото: Getty Images

Реклама

Реклама

Ранее Леся Цуренко рассказала, какие пожелания получает от хейтеров в соцсетях. "В основном желают смерти тебе и родственникам. "Сдохни тварь" – это вообще классика", – посетовала теннисистка.

Смотрите, как пытается играть в теннис дзюдоистка Дарья Белодед

Дарья Белодед учится играть в теннис

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Южноукраинск Леся Цуренко теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спорте
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Королевский подарок! Свитолина поразилась поступку Монфиса
Королевский подарок! Свитолина поразилась поступку МонфисаТеннис
Просто тренер мечты! Горячая Паулина загоняет вас на корте
Просто тренер мечты! Горячая Паулина загоняет вас на кортеТеннис
Свитолина после помолвки с Монфисом отпраздновала Пасху в горах
Свитолина после помолвки с Монфисом отпраздновала Пасху в горахТеннис
30 минут я убивала эту мразь! Жуткое признание украинской теннисистки
30 минут я убивала эту мразь! Жуткое признание украинской теннисисткиТеннис
Роман украинской теннисистки и симпатичного абхазца из России: смотрите, кто он
Роман украинской теннисистки и симпатичного абхазца из России: смотрите, кто онТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять