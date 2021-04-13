Звезду мирового тенниса в Украине заставили заняться уборкой

Пятая ракетка планеты Элина Свитолина начала тренироваться в сборной Украины перед матчем с командой Японии в Черноморске, который пройдет 16-17 апреля

В ближайший уик-энд наши теннисистки сыграют матч Кубка Билли Джин Кинг против японок. Встреча пройдет на грунтовом корте Черноморска. Украинки уже начали тренировки, на которых первыми появились звездная Элина Свитолина и Надежда Киченок.

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Что интересно, наша прима Свитолина не чурается черновой работы и вместе с подругой приняла участие в уборке корта. Свежими кадрами поделилась в соцсетях Федерация тенниса Украины.

Заметим, что на днях Надежда Киченок вышла замуж, а перед этим выиграла турнир в Москве. А пятая ракетка планеты Свитолина уже получила предложение от французского возлюбленного и собирается вступить в брак в июле.

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Тем временем, Свитолина не считает жизнь слишком серьезной штукой.

Пару дней назад Элина засветилась в Киеве с популярной телеведущей Лесей Никитюк.

Пять матчей украинок с японками запланированы на пятницу и субботу. Наши соперницы прилетели на место сражения далеко не в основном составе и уже взялись за тренировки.

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Тем временем, украинскую теннисистку, у которой роман с россиянином, вогнал в ступор вопрос о Котляревском.

Смотрите, как Элина пела в машине с Гаэлем Монфисом:

Элина Свитолина поет в машине с Гаэлем Монфисом

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