"Сдохни тварь" – классика, а самое частое пожелание – это рак": что пишут Цуренко в соцсетях

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, какие пожелания получает от хейтеров в соцсетях. Спортсменка призналась, что оскорбления получает не только от русскоговорящих, на разных языках бывает.
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"В основном желают смерти тебе и родственникам. "Сдохни тварь" – это вообще классика, но самое частое пожелание – это рак чтобы у меня был. Я считаю, что люди просто не понимают, что они вообще пишут. Даже смысл в это никакой не вкладывают. Это какая-то чистая злость, которая существует 10 минут, они потом остывают и, может даже, удаляют свои сообщения.
Для меня это непонятно. Я не такой человек, который даже в ярости, в самом ужасном состоянии способен сказать другому человеку что-то плохое. Я больше за культуру", – призналась Цуренко в интервью каналу Intersport Украина.
Напомним, Леся Цуренко взяла паузу в выступлениях из-за травмы локтя. "Я бы предпочла быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже", – признавалась спортсменка.
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