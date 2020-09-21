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Украинские теннисистки узнали соперниц на Открытом чемпионате Франции, а мужчины уже выбыли

21 сентября, 20:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Стаховский и Марченко быстро зачехлили ракетки, а девушки только вступают в борьбу

В этом году из-за пандемии коронавируса расписание всего теннисного сезона круто изменилось. Коснулось это и турниров "Большого шлема": Уимблдон отменили, а "Ролан Гаррос" перенесли с мая на конец сентября. Так что теперь не US Open, как в былые годы, а французский турнир будет завершающим в когорте "мэджоров". К слову, победитель "Ролан Гаррос" получит самые маленькие призовые за последние семь лет.

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Сегодня на грунтовых кортах Парижа стартовали квалификационные соревнования. К сожалению, оба наших представителя в мужской сетке вылетели в первых же матчах. Сначала Илья Марченко с боем проиграл немцу Яннику Мадену – 6:4, 2:6, 1:6. А чуть позже и многолетний лидер нашей сборной Сергей Стаховский не устоял перед Даниэлем Галаном из Колумбии – 6:7 (5:7), 3:6.

А вот для девушек только провели жеребьевку. В квалификации выступят сразу четверо украинок. 18-летняя Марта Костюк, которая недавно дошла до третьего круга Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сначала сыграет с болгаркой Изабеллой Шиниковой. Леся Цуренко сразится с турчанкой Чаглой Буюкакчай, Ангелина Калинина – со швейцаркой Викторией Голубич, а Дарья Снигур – с австрийкой Барборой Хаас. Заметим, что Костюк получила второй номер посева, а Цуренко – 13-й.

На днях юная звезда украинского тенниса призналась, куда потратит десятки тысяч призовых от US Open.

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Смотрите, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии:

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теннис Леся Цуренко Сергей Стаховский Илья Марченко Ролан Гаррос Марта Костюк
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