Победитель "Ролан Гаррос" получит самые маленькие призовые за последние семь лет

Чемпионы французского турнира Большого шлема – "Ролан Гаррос" – в этом сезоне получат самые маленькие призовые за последние семь лет. Это стало известно после того, как atptour.comозвучили "зарплатную ведомость" участников Открытого чемпионата Франции в 2020 году. Ранее мы сообщали, что лучшая теннисистка мира побоялась защищать свой титул на "Ролан Гаррос".

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Общий призовой фонд французского мэйджора в этом году будет сокращен до 38 млн евро. Тогда как в 2019-м он составил 42,66 млн. При этом участники первого круга основной сетки заработают рекордный чек за этот этап соревнований на "шлемах" – 60 000 евро. А вот победители "Ролан Гаррос" – самые маленькие призовые за победу в Париже за последние семь лет – 1,6 млн евро. В 2013 году чек для чемпиона составлял 1,5 млн евро, а в 2014 – 1 650 000 евро.

/ Фото: AFP

Напомним, что изначально единственный грунтовый турнир Большого шлема должен был пройти в мае-июне. Затем в связи с пандемией коронавируса его старт сместили на 20-е сентября. "Ролан Гаррос" собирались подвинуть во второй раз, так как только 13 сентября завершится US Open, и смещение французского старта даст спортсменам дополнительную неделю для восстановления сил. Однако турнир в Париже стартует уже 21 сентября.

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