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Лучшая теннисистка мира побоялась защищать свой титул на "Ролан Гаррос"

8 сентября, 10:27

Олег Люлька Олег Люлька

Австралийка Эшли Барти отказалась лететь во Францию из-за страха заразиться коронавирусом

Лучшая теннисистка мира австралийка Эшли Барти отказалась от защиты своего титула на "Ролан Гаррос". Напомним, Открытый чемпионат Франции пройдет с 21 сентября по 11 октября, при этом в Париже, в отличие от Барти, планирует выступить первая ракетка Украины Элина Свитолина.

"Это было трудное решение, но, к сожалению, в этом году я не буду выступать в Европе, – написала у себя в Instagram Эшли Барти. – Прошлогодний Открытый чемпионат Франции по теннису был самым особенным турниром в моей карьере, так что это решение далось мне нелегко. У него две причины. Первая – это риски для здоровья, которые все еще существуют из-за COVID-19. Вторая – это моя подготовка, которая не была идеальной без моего тренера, который не смог быть со мной из-за закрытия границ. Желаю игрокам и французской федерации всего наилучшего и удачного турнира. Я же с нетерпением жду долгой предсезонки и турниров в Австралии. Это был трудный год для всех. Здоровье и благополучие моей семьи и моей команды всегда будут моим приоритетом. Спасибо моим фанатам за постоянную поддержку, не могу дождаться, чтобы снова сыграть для вас".

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Ранее мы писали, что лучшая теннисистка планеты на карантине путает дни и играет в гольф с кирпичной стеной. Эшли Барти старается находить позитив в любых ситуациях.

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