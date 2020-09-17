Юная звезда украинского тенниса призналась, куда потратит десятки тысяч призовых от US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк повторила свой рекорд выступления на турнирах "Большого шлема", дойдя на Открытом чемпионате США до третьего круга. Остановить 18-летнюю киевлянку смогла лишь будущая победительница: японка Осака была поражена игрой украинки Костюк.

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После возвращения на Родину Марта дала интервью YouTube-каналу "От души в душу", в котором призналась, что заработала в Нью-Йорке 90 тысяч евро (после вычета всех налогов). Девушка рассказала, что за призовые купит машины сестре и отцу, а вот самой себе пока что автомобиль не приобрела. Она считает, что мало бывает в Киеве, поэтому авто ей пока что не нужно: при необходимости девушка пользуется машиной, которую в прошлом году подарила маме на день рождения.

Также Костюк поведала, что сейчас у нее нет парня, хотя пару лет назад она встречалась с российским теннисистом Захаровым. По ее мнению, личные отношения мешают женщинам сосредотачиваться на спорте, поэтому для достижения позитивных результатов лучше ни с кем не состоять в отношениях.

Вчера украинские теннисистки обыграли россиянок на турнире в Риме.

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Смотрите, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии-2020:

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