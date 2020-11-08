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Украинская теннисистка показала свой бюст в четырех купальниках: фото

8 ноября, 18:49

Олег Люлька Олег Люлька

Леся Цуренко хотела бы выступать на корте, но из-за травмы соблазняет фолловеров откровенными фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко, из-за травмы локтя взявшая паузу в спортивных выступлениях, показала, что могла бы стать шикарной моделью. Во время вынужденного отпуска, который Леся проводит на море в Турции, она показала своим фолловерам фото уже в четвертом за последние дни купальнике. И в каждом кадре 31-летняя теннисистка – бесподобна. Стройная фигура, завораживающий бюст, правда, взгляд иногда сквозит грустью.

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"Я знаю, что публикую сейчас много фотографий из отпуска... Но, честно говоря, я бы предпочла быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже. Но я не могу, к сожалению. Поэтому я пытаюсь получить максимум от своего отдыха и с нетерпением жду возвращения на корт", – написала у себя в Instagram Леся Цуренко

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Впрочем, подписчики Леси Цуренко призывают ее не прекращать делиться своими фотографиями с пряжа. "Публикуй, публикуй..." – призывает ее в комментариях молдавский теннисист Раду Албот.

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теннис Леся Цуренко теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

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