Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

"Попка – огонь!" Теннисистке Лесе Цуренко надоел акцент на бюсте (фото)

21 ноября, 23:33

Олег Люлька Олег Люлька

С "позволения" фолловеров знаменитая спортсменка продолжает постить фотографии в бикини

Одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко, за свою карьеру заработавшая 4,6 млн евро, продолжает соблазнять своих фолловеров горячими снимками с турецких каникул. "Я могу еще постить фото из отпуска?" – спрашивает она у подписчиков. "Если в бикини, то да", – отвечают ей.

Реклама

И вот сегодня Леся решила напомнить своим поклонникам в Instagram, что все хорошее (в том числе ее откровенные снимки) рано или поздно заканчивается. "Это последняя, но это не точно", – кокетливо подписала Цуренко фото, на котором она снова хвастается своей обворожительной фигурой.

Правда, если на предыдущих фото 31-летняя спортсменка делала акцент на бюсте, то в этот раз...

"Попка – огонь!" – пишут Лесе Цуренко в комментариях.

Реклама

Смотрите, какими снимками ранее радовала Леся Цуренко

В тренде
Многодетные звезды спорта: от Шевченко до секс-символа эпохи Бекхэма

Реклама

Читайте также: Страх локдауна: девушка футболиста боится, что снова придется сидеть без секса

Напомним, Леся Цуренко взяла паузу в выступлениях из-за травмы локтя. "Я бы предпочла быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже", – признается спортсменка.

Смотрите, как резвится вне соревнований первая ракетка Украины

Реклама

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Леся Цуренко теннисистка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандальная модель уговорила теннисиста укусить ее за ягодицы. Так они объявили о романе
Скандальная модель уговорила теннисиста укусить ее за ягодицы. Так они объявили о романеТеннис
Многодетные звезды спорта: от Шевченко до секс-символа эпохи Бекхэма
Многодетные звезды спорта: от Шевченко до секс-символа эпохи БекхэмаФутбол
Что смотреть по ТВ в карантинный уикенд: спортивная телепрограмма
Что смотреть по ТВ в карантинный уикенд: спортивная телепрограммаФутбол
"Счастье не выходит из моды": яркая украинская теннисистка радикально изменила имиджТеннис
Спортивная телепрограмма: что смотреть по ТВ в первый карантинный уикенд
Спортивная телепрограмма: что смотреть по ТВ в первый карантинный уикендДругие
"Попка – огонь!" Теннисистке Лесе Цуренко надоел акцент на бюсте (фото)Теннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять