"Попка – огонь!" Теннисистке Лесе Цуренко надоел акцент на бюсте (фото)

Одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко, за свою карьеру заработавшая 4,6 млн евро, продолжает соблазнять своих фолловеров горячими снимками с турецких каникул. "Я могу еще постить фото из отпуска?" – спрашивает она у подписчиков. "Если в бикини, то да", – отвечают ей.

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И вот сегодня Леся решила напомнить своим поклонникам в Instagram, что все хорошее (в том числе ее откровенные снимки) рано или поздно заканчивается. "Это последняя, но это не точно", – кокетливо подписала Цуренко фото, на котором она снова хвастается своей обворожительной фигурой.

Правда, если на предыдущих фото 31-летняя спортсменка делала акцент на бюсте, то в этот раз...

"Попка – огонь!" – пишут Лесе Цуренко в комментариях.

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Смотрите, какими снимками ранее радовала Леся Цуренко

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Напомним, Леся Цуренко взяла паузу в выступлениях из-за травмы локтя. "Я бы предпочла быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже", – признается спортсменка.

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