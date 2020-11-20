В Бразилии раскрыли имя новой пассии Неймара. А у него есть вкус!

Бразильские СМИ рассекретили новую пассию звезды "Пари Сен-Жермен" Неймара. Оказывается, бразильский футболист уже восемь месяцев находится в романтических отношениях с 25-летней певицей Габили, сообщает издание Extra.
По слухам, Неймар познакомился с Габили через Instagram в начале пандемии. Пара встречалась несколько раз во время карантина. Девушка приезжала к футболисту в Париж. А совсем недавно они вместе провели время в Бразилии.
Яркие фото Габили в Instagram:
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