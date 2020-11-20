Страх локдауна: девушка футболиста боится, что снова придется сидеть без секса

Девушке футболиста мадридского "Реала" Серхио Регилона Марте Диас весенний локдаун запомнился тем, что она на протяжении нескольких месяцев не занималась любовью со своим возлюбленным.
Сейчас Регилон на правах аренды выступает за лондонский "Тоттенхэм", а в Англии еще в начале ноября начали вводить ограничительные меры, дабы остановить распространение коронавируса. Если власти страны решатся на полный локдаун, то Марте снова придется проводить ночи в одиночестве.
Марта – популярный блогер в Испании. На ее страницу в Instagram подписано 2,5 миллиона подписчиков. Также девушка ведет видеоблог на Youtube. Тем не менее, она заработала популярность не вульгарными фото в купальниках, а делает ставку на женственность и естественную красоту.
Смотрите яркие фото Марты Диас в Instagram:
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