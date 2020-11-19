Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины

Жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана загрустила вдали от мужа, который перешел на жизнь в режиме изоляции в Бергамо после заражения коронавирусом в лагере сборной Украины. Однако красавице-брюнетке подняли настроение, о чем она поделилась со своими фолловерами в соцсетях, опубликовав фото с презентом-сюрпризом в виде белой розой.
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"В Бергамо живут очень заботливые люди, и хозяин моей любимой цветочной лавки поднял нам с Оливкой настроение, пока папы нет рядом, – написала Роксана Малиновская в Instagram. – Вообще, здесь за год у нас появились любимые места, много новых знакомых, друзей даже вне футбола... И сейчас кажется, будто мы знакомы уже целую вечность"
Напомним, заболевшего COVID-19 Малиновского доставили в Италию из Люцерна в специальной машине с защитой. А его жене и годовалой дочке Оливии придется теперь некоторое пожить отдельно от Руслана.
При этом Роксана опровергла сообщения, будто болезнь у Малиновского протекает бессимптомно: "У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя".
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