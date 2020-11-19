Занималась футболом, плаванием и боксом, но ушла в модели. Горячие фото Шантель Залес

Мексиканка Шантель Залес могла бы радовать болельщиков спорта по всему миру, однако в молодом возрасте решила посвятить свою жизнь модельному бизнесу. И не прогадала! Еще в детстве девушка занималась футболом и плаванием. Затем уже в университете Шантель увлеклась боксом и устроилась менеджером по работе с клиентами одной боксерской организации.
Кроме этого, Залес занималась подбором ринг-герлз для боев ESPN. Возможно, там девушку и заметили, предложив самой попробовать себя в роли модели. Новое увлечение девушки быстро себя оправдало. Сейчас Шантель имеет почти 4 миллиона подписчиков в Instagram и ей есть что показать собственным фанатам:
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