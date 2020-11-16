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Пышногрудую волейболистку просили удалить Instagram из-за откровенных фото. Она ушла из спорта

16 ноября, 23:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушке пришлось выбирать: спортивная карьера или свобода в соцсетях

Очаровательная Кайла Симмонс могла бы радовать болельщиков волейбола своей игрой, но бывшая волейболистка Университета Маршалл вынуждена была завершить спортивную карьеру из-за критики: не всем нравились ее откровенные фото в Instagram.

На самом деле я не стремилась стать моделью купальников. Когда я была моложе, мне нравилось ходить на пляж и фотографироваться.

Легкая атлетика в колледже была для меня большим опытом, но она также преподала мне несколько ценных уроков. Администрация школы сказала мне, что фотографии, которые я публикую, неуместны, так как слишком откровенны, меня даже однажды попросили удалить мой аккаунт в Instagram.

Я была разорвана, потому что чувствовала, что не могу наслаждаться своим телом и заниматься любимым спортом. С тех пор я поняла, что нельзя позволять другим людям влиять на то, как вы относитесь к себе.

Это был шок, потому что я следовала всем правилам студента-спортсмена в Маршалле. Они действительно заставили меня стыдиться своего тела. Мне пришлось выбирать, хочу ли я оставаться спортсменом или чувствовать себя уверенно и иметь возможность чувствовать себя красивой.

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волейбол WAGs Кайла Симмонс

Источник: Сегодня|Спорт

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