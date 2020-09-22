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18-летняя Костюк единственная из трех украинок продолжила борьбу на "Ролан Гаррос"

22 сентября, 19:32

Елена Павлова Елена Павлова

Дарья Снигур совершила невероятное возвращение, но проиграла

Украина понесла первые потери в квалификации французского турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос". Сегодня дальше прошла только 119-й номер рейтинге WTA Марта Костюк, которая пошумела на US Open-2020. На кортах Парижа она переиграла 201-ю ракетку мира из Болгарии Изабеллу Шиникову.

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Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: Reuters

Поединок Костюк завершился в трех сетах – 6:1, 3:6, 6:0. Соперницы провели на корте около 70 минут. Украинка реализовала 7 из 9 брейкпоинтов, а Шиникова – 3 из 6. Теперь в полуфинале квалификации 18-летняя Марта теперь встретится с румынкой Лаурой Йоаной Пар, которая находится на 199-й строчке рейтинга.

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Теперь уже 137-я ракетка мира Леся Цуренко не смогла справиться с турецкой теннисисткой Чалой Бююкачкай. Матч также продолжался три сета. Девушки провели на корте почти 2,5 часа. В решающем сете Цуренко не реализовала ни один из трех брейкпоинтов, а соперница оформила два брейка – 6:2, 5:7, 6:1.

Леся Цуренко

Леся Цуренко / Фото: Reuters

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Прошлогодняя победительница юношеского Уимблдона-2019 Дарья Снигур потерпела поражение в своем первом матче на взрослом "Ролан Гарросе". Но какой это был поединок! По ходу встречи Снигур уступала 0:6, 0:5 при матчболе на подаче соперницы. Но украинка в итоге взяла этот гейм, а потом записала в свой актив еще шесть подряд. Но на финише решающей партии Снигур таки не хватило опыта – 0:6, 7:5, 5:7.

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Дарья Снигур

Дарья Снигур

Напомним, что в основную сетку "Ролан Гаррос" заявились еще четыре украинки — Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Смотрите, как Марта Костюк ест на US Open

Марта Костюк в Нью-Йорке

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Леся Цуренко теннисистка Ролан Гаррос Марта Костюк Дарья Снигур
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