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"Идите на хрен": российская теннисистка послала фанов, которых волнует ее лишний вес

13 апреля, 19:05

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Алла Кудрявцева вернулась в теннис после рождения сына и стала мишенью хейтеров, которые критикуют спортсменку за лишние килограммы

Известная российская теннисистка Алла Кудрявцева, вернувшаяся на корт после рождения сына в 2018 году, ответила на сообщения хейтеров. По словам спортсменки, ее атакуют на почве лишнего веса.

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"К обычным оскорблениям и советам закончить карьеру добавляются неприятные сообщения. Поверьте, ребята, я в курсе, что я намного крупнее, чем раньше. И крайне трудно быть в окружении 20-летних в идеальной форме и кучи мамочек, которые выглядят лучше, чем когда-либо. Я сильно набрала вес во время беременности, и мне трудно его скинуть. Я стараюсь, работаю и вернулась на корт. Так что идите на *** (хрен) и оставьте меня в покое", – написала Кудрявцева в Twitter.

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Тем временем украинскую теннисистку, у которой роман с россиянином, вогнал в ступор вопрос о Котляревском.

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теннис теннисистка лишний вес

Источник: Eurosport

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