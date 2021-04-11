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Украинскую теннисистку, у которой роман с россиянином, вогнал в ступор вопрос, кто такой Котляревский

11 апреля, 18:05

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

"Нет-нет, пожалуйста!" – смотрите реакцию Катарины Завацкой

Звезда украинского тенниса 21-летняя Катарина Завацкая, которая живет и тренируется во французских Каннах, не сумела ответить на вопрос о том, кто такой Иван Котляревский.

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Во время автомобильной прогулки по Ровно ведущий канала "Радио Трек" поинтересовался у спортсменки: "Мы проезжаем по улице Котляревского и мне хочется спросить – а кто такой Котляревский?"

"Нет-нет, пожалуйста! Этого вопроса не нужно, поскольку я буду чувствовать себя очень плохо", – отреагировала Завацкая

Напомним, Иван Котляревский – известный украинский писатель, автор поэмы "Энеида" и пьесы "Наталка Полтавка".

Котляревский и Завацкая
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Котляревский и Завацкая / Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что Завацкая встречается с российским теннисистом Аленом Авидзбой. "Он абхазец. Очень симпатичный", – рассказала украинка.

Также Катарина признавалась, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы ездить на турниры в Россию и зарабатывать там деньги. "Я стараюсь не смешивать политику и спорт", – говорит Завацкая.

Напомним, 10 апреля прошел финал гипершоу "Маска". Он шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!

И главное – проект продлили на второй сезон!

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писатель теннисистка Катарина Завацкая Иван Котляревский
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