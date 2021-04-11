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Українську тенісистку, у якої роман з росіянином, увігнало в ступор запитання, хто такий Котляревський

11 квітня, 18:05

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

"Ні-ні, будь ласка!" – дивіться реакцію Катаріни Завацької

Зірка українського тенісу 21-річна Катаріна Завацька, яка живе і тренується у французьких Каннах, не зуміла відповісти на питання про те, хто такий Іван Котляревський.

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Під час автомобільної прогулянки в Рівному ведучий каналу "Радіо Трек" поцікавився у спортсменки: "Ми проїжджаємо вулицею Котляревського і мені кортить запитати – а хто такий Котляревський?"

"Ні-ні, будь ласка! Цього питання не треба, оскільки я буду почувати себе дуже погано", – відреагувала Завацька

Нагадаємо, Іван Котляревський – відомий український письменник, автор поеми "Енеїда" та п'єси "Наталка Полтавка".

Котляревський і Завацька
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Котляревський і Завацька / Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, що Завацька зустрічається з російським тенісистом Аленом Авідзбою. "Він абхазець. Дуже симпатичний", – розповіла українка.

Також Катаріна зізнавалася, що не бачить нічого поганого в тому, щоб їздити на турніри в Росію і заробляти там гроші. "Я намагаюся не змішувати політику і спорт", – каже Завацька.

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

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письменник тенісистка Катаріна Завацька Іван Котляревський
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