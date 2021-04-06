30 минут я убивала эту мразь! Жуткое признание украинской теннисистки

Известная украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала, какой ужас ей пришлось пережить во Франции. Девушка как раз собирала вещи, чтобы поехать в Швейцарию, как ее укусил паук.

Реклама

Читайте также: Миллиард на двоих! Кто больше зарабатывает в семействе Свитолиной и Монфиса

"У меня была большая сумка на террасе, куда я складываю еду, которую беру с собой на турнир. Я взяла эту сумку с террасы и перенесла в зал, положила ее на стул, где рядом лежал чемодан. И начинается…

Я начала смотреть во внутрь сумки, есть ли там что-нибудь, агрессивно и быстро искала, и тут – бум, как иглой в палец (больно). Я смотрю, а рядом с моим пальцем огромный паучара (который укусил меня, сволочь). У меня еще и фобия на пауков. Я смотрю, на палец пару секунд и начинаю орать и плакать. С пальца начинает идти кровь. Я начинаю звонить всем рано утром, чтобы спросить, что мне делать. Я начала уже не очень чувствовать свой палец, потому что я его зажала очень сильно, чтобы яд не смог попасть в кровь. Я была в ужасном стрессе, пыталась объяснить всем по телефону, что случилось. Особенно доктору, но доктор не мог понять и слова, что я говорила, так как я орала как в оперном театре. В итоге я рассказала доктору, что случилось, он сказал сбросить его фотку и он мне перезвонит. Я была в стрессе и меня трясло. Я не могла дождаться ответа доктора... И как раз звонит доктор и говорит мне: "Этот яд тебя не убьет, но может занести какую-то инфекцию. Поэтому тебе нужен антибиотик".

В слезах я мчусь в аптеку и стараюсь быть спокойной, так как не люблю показывать людям свои слезы. Но зайдя в аптеку, я снова начала паниковать и показывать фотку паучары и рецепт от доктора. В аптеке меня успокоили и сказали, что я не умру, и что во Франции нет ядовитых пауков, поэтому я уже успокоилась. В итоге мне дали очень много таблеток. Я была не очень довольна, зачем тогда столько таблеток, если мне сказали, что паук не опасен?

В тренде Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса

Реклама

Я поехала домой, чтобы бороться с этим паучарой и убить его! Я боялась, потому что мой чемодан был открыт и сумка на стуле, где был паук, тоже была открыта… Поэтому было еще одно испытание. 30 минут я убивала этого паука, был тяжелый баттл, он хотел сбежать, а я его боялась. Но в итоге убила эту мразь, которая испортила мне прекрасное утро. Вот он, паук-волк", – написала Завацкая в Instagram.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама