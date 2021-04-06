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30 минут я убивала эту мразь! Жуткое признание украинской теннисистки

6 апреля, 13:45

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Катарина Завацкая боялась, что умрет после укуса паука

Известная украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала, какой ужас ей пришлось пережить во Франции. Девушка как раз собирала вещи, чтобы поехать в Швейцарию, как ее укусил паук.

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"У меня была большая сумка на террасе, куда я складываю еду, которую беру с собой на турнир. Я взяла эту сумку с террасы и перенесла в зал, положила ее на стул, где рядом лежал чемодан. И начинается…

Я начала смотреть во внутрь сумки, есть ли там что-нибудь, агрессивно и быстро искала, и тут – бум, как иглой в палец (больно). Я смотрю, а рядом с моим пальцем огромный паучара (который укусил меня, сволочь). У меня еще и фобия на пауков. Я смотрю, на палец пару секунд и начинаю орать и плакать. С пальца начинает идти кровь. Я начинаю звонить всем рано утром, чтобы спросить, что мне делать. Я начала уже не очень чувствовать свой палец, потому что я его зажала очень сильно, чтобы яд не смог попасть в кровь. Я была в ужасном стрессе, пыталась объяснить всем по телефону, что случилось. Особенно доктору, но доктор не мог понять и слова, что я говорила, так как я орала как в оперном театре. В итоге я рассказала доктору, что случилось, он сказал сбросить его фотку и он мне перезвонит. Я была в стрессе и меня трясло. Я не могла дождаться ответа доктора... И как раз звонит доктор и говорит мне: "Этот яд тебя не убьет, но может занести какую-то инфекцию. Поэтому тебе нужен антибиотик".

В слезах я мчусь в аптеку и стараюсь быть спокойной, так как не люблю показывать людям свои слезы. Но зайдя в аптеку, я снова начала паниковать и показывать фотку паучары и рецепт от доктора. В аптеке меня успокоили и сказали, что я не умру, и что во Франции нет ядовитых пауков, поэтому я уже успокоилась. В итоге мне дали очень много таблеток. Я была не очень довольна, зачем тогда столько таблеток, если мне сказали, что паук не опасен?

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Я поехала домой, чтобы бороться с этим паучарой и убить его! Я боялась, потому что мой чемодан был открыт и сумка на стуле, где был паук, тоже была открыта… Поэтому было еще одно испытание. 30 минут я убивала этого паука, был тяжелый баттл, он хотел сбежать, а я его боялась. Но в итоге убила эту мразь, которая испортила мне прекрасное утро. Вот он, паук-волк", – написала Завацкая в Instagram.

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паук теннисистка Катарина Завацкая
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