30 хвилин я вбивала цю мразь! Моторошне зізнання української тенісистки

Відома українська тенісистка Катаріна Завацька розповіла, який жах їй довелося пережити у Франції. Дівчина якраз збирала речі, щоб поїхати до Швейцарії, як її вкусив павук.

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"У мене була велика сумка на терасі, куди я складаю їжу, яку беру з собою на турнір. Я взяла цю сумку з тераси і перенесла в зал, поклала її на стілець, де поруч лежав чемодан. І починається...

Я почала дивитися всередину сумки, чи є там що-небудь, агресивно і швидко шукала, і тут – бум, як голкою в палець (боляче). Я дивлюся, а поруч з моїм пальцем величезний павучара (який вкусив мене, сволота). У мене ще і фобія на павуків. Я дивлюся, на палець пару секунд і починаю кричати і плакати. З пальця починає йти кров. Я починаю дзвонити всім рано вранці, щоб запитати, що мені робити. Я почала вже не дуже відчувати свій палець, тому що я його затисла дуже сильно, щоб отрута не змогла потрапити в кров. Я була в жахливому стресі, намагалася пояснити всім по телефону, що трапилося. Особливо лікарю, але лікар не міг зрозуміти і слова, що я говорила, так як я кричала як в оперному театрі. У підсумку я розповіла лікарю, що трапилося, він сказав скинути йому фотку і він мені зателефонує. Я була в стресі і мене трясло. Я не могла дочекатися відповіді лікаря ... І якраз дзвонить лікар і говорить мені: "Ця отрута тебе не вб'є, але може занести якусь інфекцію. Тому тобі потрібен антибіотик".

В сльозах я мчу в аптеку і намагаюся бути спокійною, так як не люблю показувати людям свої сльози. Але зайшовши в аптеку, я знову почала панікувати і показувати фотку павучари і рецепт від лікаря. В аптеці мене заспокоїли і сказали, що я не помру, і що у Франції немає отруйних павуків, тому я вже заспокоїлася. У підсумку мені дали дуже багато таблеток. Я була не дуже задоволена, навіщо тоді стільки таблеток, якщо мені сказали, що павук не небезпечний?

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Я поїхала додому, щоб боротися з цим павучарою і вбити його! Я боялася, тому що моя валіза була відкрита і сумка на стільці, де був павук, теж була відкрита... Тому було ще одне випробування. 30 хвилин я вбивала цього павука, був важкий баттл, він хотів втекти, а я його боялася. Але в підсумку вбила цю мразь, яка зіпсувала мені чудовий ранок. Ось він, павук-вовк" , – написала Завацька в Instagram.

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