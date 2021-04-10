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Роман украинской теннисистки и симпатичного абхазца из России: смотрите, кто он

10 апреля, 11:25

Елена Павлова Елена Павлова

Катарина Завацкая сейчас живет и тренируется в Каннах

Перспективная украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая поднялась уже на 125 место в рейтинге WTA, рассказала о своей личной жизни. 21-летняя спортсменка призналась, что ее парень – россиянин. А на днях Завацкая рассказала, как полчаса убивала паука.

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"С Аленом мы уже встречаемся 4 года. Он играет в теннис. Я уже жду, когда он достигнет такого уровня, как я, чтобы мы могли вместе путешествовать на турниры. Пока он карабкается туда вверх, он уже близко. В мировом рейтинге он 410-й. Он играет за Россию. Его фамилия Авидзба. Да, он абхазец. Он – очень симпатичный", – сказала Завацкая "Радіо Трек"

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Федерация тенниса Украины

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Ранее уроженка Луцка призналась, что сейчас живет и тренируется во французских Каннах. А на следующей неделе Завадская сыграет за сборную Украины против Японии в Кубке Билли Джин Кинг примет в Черноморске. Матчи пройдут 16 и 17 апреля.

Мы также сообщали, что теннисные шлемы опять двигают из-за COVID-19 и зрителей.

Смотрите сюжет про Катарину Завацкую

Теннисистка Катарина Завацкая

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