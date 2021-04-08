Когда же это закончится?! Теннисные шлемы опять двигают из-за COVID-19 и зрителей

А турнир в Штутгарте бунтует не собирается идти навстречу

Организаторы "Ролан Гаррос" официально изменили даты проведения турнира. Французский турнир Большого шлема будет отложен на неделю.

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Таким образом, квалификация "Ролан Гаррос" пройдет с 24 мая по 28 мая, а основная сетка соревнований начнется 30 мая и продлится на кортах Парижа до 13 июня.

/ Фото: AFP

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В своем последнем выступлении 31 марта президент Франции объявил, что с середины мая будет установлен график постепенного возобновления культурных и спортивных мероприятий при условии улучшения ситуации в области здравоохранения. Поэтому организаторы Ролан Гаррос и решили подвинуть турнир. Они надеются, что таким образом большее число зрителей сможет увидеть матчи воочию.

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Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

При этом в связи с переносом "Гарроса" травяные турниры в Штутгарте, Хертогенбосе и Ноттингеме, которые должны начаться 7 июня, могут быть отменены. В таком случае Федерация тенниса Франции выплатит компенсацию их организаторам. Однако Штутгарт уже сообщил, что не собирается ничего менять.

Напомним, что в прошлом году французский "шлем" стартовал из-за пандемии вообще в конце сентября. Женский турнир тогда сенсационно выиграла 19-летняя Ига Швентек из Польши. В мужском трофей увез испанец Рафаэль Надаль. А юная украинская теннисистка Костюк установила рекорд в мировом рейтинге после выступления в Париже.

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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