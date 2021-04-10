Роман української тенісистки і симпатичного абхазця з Росії: дивіться, хто він

Перспективна українська тенісистка Катаріна Завацька, яка піднялася вже на 125 місце в рейтингу WTA, розповіла про своє особисте життя. 21-річна спортсменка зізналася, що її хлопець – росіянин. А днями Завацький розповіла, як півгодини вбивала павука.

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"З Аленом ми вже зустрічаємося 4 роки. Він грає в теніс. Я вже чекаю, коли він досягне такого рівня, як я, щоб ми могли разом подорожувати на турніри. Поки він дереться туди вгору, він вже близько. У світовому рейтингу він 410-й. Він грає за Росію. Його прізвище Авідзба. Так, він абхазець. Він – дуже симпатичний", – сказала Завацкий "Радіо Трек"

Катаріна Завацька / Фото: Федерация тенниса Украины

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Раніше уродженка Луцька зізналася, що зараз живе і тренується у французьких Каннах. А на наступному тижні Завадська зіграє за збірну України проти Японіїв Кубку Біллі Джин Кінг візьме в Чорноморську. Матчі пройдуть 16 і 17 квітня.

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