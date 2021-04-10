Русский
$ 27,98
33,23
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Роман української тенісистки і симпатичного абхазця з Росії: дивіться, хто він

10 квітня, 11:25

Олена Павлова Олена Павлова

Катаріна Завацька зараз живе і тренується в Каннах

Перспективна українська тенісистка Катаріна Завацька, яка піднялася вже на 125 місце в рейтингу WTA, розповіла про своє особисте життя. 21-річна спортсменка зізналася, що її хлопець – росіянин. А днями Завацький розповіла, як півгодини вбивала павука.

Реклама

Читайте також: Знову спорт – поза політикою? Українська тенісистка – про заробітки в Росії

"З Аленом ми вже зустрічаємося 4 роки. Він грає в теніс. Я вже чекаю, коли він досягне такого рівня, як я, щоб ми могли разом подорожувати на турніри. Поки він дереться туди вгору, він вже близько. У світовому рейтингу він 410-й. Він грає за Росію. Його прізвище Авідзба. Так, він абхазець. Він – дуже симпатичний", – сказала Завацкий "Радіо Трек"

Катаріна Завацька

Катаріна Завацька / Фото: Федерация тенниса Украины

Реклама

Раніше уродженка Луцька зізналася, що зараз живе і тренується у французьких Каннах. А на наступному тижні Завадська зіграє за збірну України проти Японіїв Кубку Біллі Джин Кінг візьме в Чорноморську. Матчі пройдуть 16 і 17 квітня.

Ми також повідомляли, що тенісні шоломи знову рухають через COVID-19 і глядачів.

Дивіться сюжет про Катарину Завацкий

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тенісист росіянин бойфренд тенісистка Катаріна Завацька
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Історія знайомства Світоліної і Монфіса. Головна тенісна пара світу
Історія знайомства Світоліної і Монфіса. Головна тенісна пара світуТеніс
Сказала
Сказала "Так!" Світоліна виходить заміж за МонфісаТеніс
Шалені гроші за дрібничку! Відома ціна каблучки, з якою Монфіс кликав Світоліну заміж
Шалені гроші за дрібничку! Відома ціна каблучки, з якою Монфіс кликав Світоліну заміжТеніс
Мадам Монфіс! Зірки вітають Світоліну з заручинами
Мадам Монфіс! Зірки вітають Світоліну з заручинамиТеніс
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спорт
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спортІнші
З ким Світоліна зустрічалася до Монфіса. Колишній першої ракетки України
З ким Світоліна зустрічалася до Монфіса. Колишній першої ракетки УкраїниТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти