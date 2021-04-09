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Снова спорт – вне политики? Украинская теннисистка – о заработках в России

9 апреля, 17:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Катарина Завацкая ездит зарабатывать деньги независимо от места проведения турнира

Теннисистка сборной Украины Катарина Завацкая дала интервью "Радио Трек". В нем 21-летняя уроженка Ровного, в частности, рассказала о том, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы ездить на турниры в Россию и зарабатывать там деньги.

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На днях Завацкая рассказала, как полчаса убивала паука.

Молодая спортсменка высказала популярную в определенном кругу коллег точку зрения:

"Я стараюсь не смешивать политику и спорт. Я приезжаю на турнир – и мне пофиг: это Санкт-Петербург, Майами или Дубай. У меня там есть турнир, он высокой категории – поэтому я еду играть, поскольку мне нужно набирать очки, зарабатывать деньги".

Также девушка поведала, что нынче живет и тренируется во французских Каннах, чем очень довольна. На следующей неделе, 16-17 апреля, сборная Украины в Кубке Билли Джин Кинг примет в Черноморске команду Японию. Среди наших теннисисток будет и Завацкая.

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Смотрите подборку кадров Катарины:

Теннисистка Катарина Завацкая

Тем временем, известна цена кольца, с которым Монфис звал Свитолину замуж.

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Санкт-Петербург теннис Ровно Катарина Завацкая
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