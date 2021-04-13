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"Ідіть на хрін": російська тенісистка послала фанів, яких хвилює її зайва вага

13 квітня, 19:05

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Алла Кудрявцева повернулася в теніс після народження сина і стала мішенню хейтерів, які критикують спортсменку за зайві кілограми

Відома російська тенісистка Алла Кудрявцева, яка повернулася на корт після народження сина в 2018 році, відповіла на повідомлення хейтерів. За словами спортсменки, її атакують на грунті зайвої ваги.

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"До звичайних образ і порад закінчити кар'єру додаються неприємні повідомлення. Повірте, я в курсі, що я набагато гладша, ніж раніше. І вкрай важко бути в оточенні 20-річних в ідеальній формі і купи матусь, які виглядають краще. Я сильно набрала вагу під час вагітності, і мені важко її скинути. Я намагаюся, працюю і повернулася на корт. Так що йдіть на *** (хрін) і дайте мені спокій" , – написала Кудрявцева в Twitter.

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Тим часом українську тенісистку, у якої роман з росіянином, увігнало в ступор питання про Котляревського.

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Джерело: Eurosport

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