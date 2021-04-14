Здається, його закинули! Українська тенісистка-мільйонерка показала свій рідний корт біля АЕС

Знімком з Южноукраїнська Леся Цуренко, яка заробила за кар'єру майже п'ять мільйонів доларів, шокувала одного зі своїх британських фоловерів

Поки Еліна Світоліна зайнята прибиранням корту в Чорноморську, інша українська тенісистка Леся Цуренко навідалася до Южноукраїнська. 31-річна спортсменка, яка за свою кар'єру заробила 4 678 564 долари призових, відвідала це місто в Миколаївській області, відоме своєю атомною електростанцією.

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Саме в цих краях Цуренко, переможниця чотирьох турнірів WTA, свого часу осягала ази тенісу.

Леся опублікувала в Instagram фото корту за дротом, написавши: "На ньому я тренувалася багато років, коли була дитиною".

"Здається, його закинули", "Дуже прикро за стан корту", – відреагували фоловери спортсменки

А один з британських підписників Цуренко зауважив: "А англійські спортсмени ще бідкаються, ніби у них корти якісь не такі. Спасибі за це фото, Лесю".

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Леся Цуренко / Фото: Getty Images

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Раніше Леся Цуренко розповіла, які побажання отримує від хейтерів у соцмережах. "Здебільшого бажають смерті тобі і родичам. "Здохни, тварюко" – це взагалі класика", – поскаржилася тенісистка.

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