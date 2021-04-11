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Украинская теннисистка вышла замуж после триумфа в Москве

11 апреля, 14:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Свадебные фото Надежды Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла замуж. О важном событии в жизни первая ракетка Украины в парном разряде сообщила на своей странице в Instagram. Избранником спортсменки стал ее парень Анатолий.

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Будущий супруг сделал предложение девушке лишь в прошлом месяце. "День, который я точно никогда не забуду 22.03.2021", – писала тогда Надежда.

Кстати, накануне помолвки Киченок увезла из России 10 тысяч долларов, где выиграла парный турнир вместе с румынкой Ралукой Олару. Отличный свадебный подарок получился.

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Ранее мы писали о романе украинской теннисистки и симпатичного абхазца из России: смотрите, кто он. Катарина Завацкая сейчас живет и тренируется в Каннах.

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теннис Надежда Киченок

Источник: Сегодня|Спорт

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