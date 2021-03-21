Украинская теннисистка увезла из России 10 тысяч долларов

Украинская теннисистка Надежда Киченок стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге. Надежда вместе с румынкой Ралукой Олару выиграли парный турнир. В качестве призовых теннисистки получили по 10 тысяч долларов.

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Поединок Киченок/Олару против американского дуэта Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария продолжался 1 час 22 минуты и завершился чемпионским тай-брейком – 2:6, 6:3, 10:8.

"На тай-брейке, когда мы уступали, я просто злилась, хотя нервов не было. Только раздражение из-за того, что весь матч я играла так себе. В конце мы старались просто держаться, играть каждый мяч... Этим ты и занимаешься на тай-брейках в паре, не важно, какой там счет", – цитирует Киченок "Большой теннис".﻿

Надежда Киченок впервые победила на соревнованиях серии WTA 500 (ранее – WTA Premier). В коллекции Киченок также есть титулы WTA в Хобарте (International/Сания Мирза), Шэньчжэне (International/Людмила Киченок), Флорианополисе (International/Людмила Киченок), Стамбуле (International/Далила Якупович) и WTA Elite Trophy (/Людмила Киченок).

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Кстати, недавно теннисистка-миллионерша Свитолина пожаловалась на скромные заработки на корте.

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