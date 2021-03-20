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Свитолину ненавидит носильщик. Посмотрите на ее багаж

20 марта, 18:37

Олег Люлька Олег Люлька

Такое впечатление, что Элина прилетела в США не на турнир, а на ПМЖ

Пятая ракетка мира Элина Свитолина поразила фотографией своего багажа, с которым она прилетела из Дубая в американскую Флориду для участия в престижном турнире Miami Open.

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Лучшая теннисистка Украина прихватила с собой из ОАЭ почти два десятка коробок – огромных и поменьше. Такое впечатление, что Элина переезжает в Штаты на ПМЖ.

"Думаю, носильщик ненавидит меня", – написала у себя в историях в Instagram Свитолина

Элина Свитолина
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Элина Свитолина / Фото: Instagram

Напомним, на турнире в Майами, помимо Элины Свитолиной, выступит еще одна украинка – Марта Костюк. Соревнования с призовым фондом 3 343 785 долларов продлятся с 22 марта по 4 апреля.

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Кстати, недавно теннисистка-миллионерша Свитолина пожаловалась на скромные заработки на корте.

"Сейчас происходит значительное уменьшение призовых, поэтому приходится приспосабливаться. В голову приходят мысли о меньшей мотивации играть на отдельных турнирах. Лучше пропустить какие-то соревнования, чтобы не устать перед большими. Но, надеюсь, мы сможем со временем вернуться к тому, что было раньше", – говорит Элина

Смотрите "стриптиз" от Свитолиной в Instagram

Свитолина. Фейковый стриптиз Видео: Instagram
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багаж теннис Элина Свитолина теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

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