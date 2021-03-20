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Світоліну ненавидить носильник. Подивіться на її багаж

20 березня, 18:37

Олег Люлька Олег Люлька

Таке враження, що Еліна прилетіла до США не на турнір, а на постійне місце проживання

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна вразила фотографією свого багажу, з яким вона прилетіла з Дубая в американську Флориду для участі в престижному турнірі Miami Open.

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Найкраща тенісистка України прихопила з собою з ОАЕ майже два десятки коробок – величезних і менших. Таке враження, що Еліна перебирається до Штатів на постійне місце проживання.

"Думаю, носильник ненавидить мене", – написала у себе в історіях в Instagram Світоліна

Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Нагадаємо, на турнірі в Маямі, крім Еліни Світоліної, виступить ще одна українка – Марта Костюк. Змагання з призовим фонд 3 343 785 доларів триватимуть з 22 березня по 4 квітня.

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До речі, недавно тенісистка-мільйонерка Світоліна поскаржилася на скромні заробітки на корті.

"Нині відбувається значне зменшення призових, тому доводиться пристосовуватися. Голову відвідують думки про меншу мотивацію грати на окремих турнірах. Краще пропустити якісь змагання, щоб не втомитися перед великими. Але, сподіваюся, ми зможемо з часом повернутися до того, що було раніше", – каже Еліна

Дивіться "стриптиз" від Світоліної в Instagram

Світоліна. Фейковий стриптиз Відео: Instagram
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багаж теніс Еліна Світоліна тенісистка

Джерело: Сегодня|Спорт

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