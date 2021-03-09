Вікова росіянка вибила Світоліну: другий провал української прими на Сході

Другий поспіль провал першої ракетки України Еліни Світоліної на турнірах WTA. Минулого тижня Світоліна після розриву з Монфісом з оглушливому тріском провалилася в Досі, а тепер вже у другому колі за три сети поступилася россяінке Світлані Кузнєцовій – 6:2, 4:6, 1:6.

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Еліна Світоліна / Фото: REUTERS

Матч українки в Еміратах тривав майже дві години. Еліна виграла перший сет, але з рахунку 4:4 у другій партії Світоліна віддала 7 геймів поспіль. Українка відіграла два матчбола на своїй подачі, перервавши невдалу серію. Але потім Кузнєцова пішла з двох брейкпоінтів і завершила зустріч на свою користь.

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Для суперниць це був шостий очний поєдинок. До сьогоднішнього дня свою єдину перемогу над українкою колишня друга ракетка світу Кузнєцова оформила аж у 2016 році на турнірі в Москві. Відзначимо, що 35-річна Світлана (№41 WTA) добула свою першу за рік перемогу проти суперниці з топ-10 рейтингу.

А Світоліна другий рік поспіль програє свій стартовий поєдинок в Дубаї. У минулому сезоні українка поступилася на цьому турнірі американці Дженніфер Брейді.

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