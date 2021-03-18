Послала поцілунок в вечірній сукні: Світоліна шіканула в Еміратах в українському ресторані

Українська тенісистка навіть в Дубаї знайшла борщ після вильоту з турніру WTA

Прима українського тенісу Еліна Світоліна у цим дні розслабляється в Еміратах. Нині одеситка переживає не найкращий період свого життя. Нещодавно дівчина розлучилася з бойфрендом – французом Гаелем Монфісом, а в березні швидко програла відразу на двох турнірах на Близькому Сході – в Досі і Дубаї. Проте, українка намагається залишатися оптимісткою і знаходити позитивні моменти у всьому.

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Минулого тижня Світоліна почала змагання з дзеркалом.

Еліна затрималася в Дубаї й показала кілька кадрів свого дозвілля. Тенісистка вбралася в вечірню сукню й послала шанувальникам повітряний поцілунок через свою сторінку в Instagram.

І запропонувала всім захопитися видом міста в вогнях ліхтарів.

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При цьому Світоліна навіть у далеких краях знайшла українську національну страву.

Днями Світоліна проти Білодід похвалилися своєю їжею.

А вже сьогодні Еліна захопилася видом ранкового Дубая.

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Відпочинок однієї з найкращих тенісисток світу завершується. Наступного тижня вона повинна виступити на престижному турнірі в Майамі (США).

Дивіться, як Еліна і гімнастка Ганна Різатдінова позували для телешоу:

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