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Світоліна почала змагання з дзеркалом: "Це тільки моя справа"

12 березня, 17:05

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Знаменита українська тенісистка показала фото з тренажерного залу

Одна з найпопулярніших українських спортсменок в світі вступила в нерівний бій. Сьогодні вдень Еліна Світоліна представила в соцмережах своє нове фото. На ньому 26-річна одеситка дивиться в дзеркало тренажерного залу. До речі, днями тенісистка-мільйонерка поскаржилася на скромні заробітки на корті.

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Тенісистка постала в спортивній формі для спортзалу, а поруч – напис-афоризм англійською мовою: "Вигляд у дзеркалі – це твоє єдине змагання". Або ж "тільки твоя конкуренція".

Серед перших, хто відзначив нове повідомлення Світоліної, була чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід.

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Нагадаємо, взимку Еліна розлучилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом, з яким була разом два роки. Також невдачі переслідують її і на корті: на цьому тижні в Еміратах українка несподівано поступилася віковій росіянці Світлані Кузнєцовій. А раніше вона швидко програла і в Катарі. Проте, п'ята ракетка планети, як бачимо, не втрачає оптимізму і намагається підтримувати себе в хорошій формі – як фізичній, так і психологічній. Успіхів!

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Дивіться, як Світоліна і Різатдінова знімалися в телешоу:

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