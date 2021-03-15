Світоліна проти Білодід: українські зірки спорту показали свою їжу

Тенісистка і дзюдоїстка перебувають в різних частинах світу, але їдять здорову їжу

Ми вже звикли, що спортсмени в соцмережах хваляться не тільки своїми успіхами на аренах, але й усім, що їх оточує. Цікаво збіглося, що практично одночасно своєю їжею похвалилися дві зірки українського спорту – дзюдоїстка Дарина Білодід і тенісистка Еліна Світоліна.

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Спочатку свій стіл показала 20-річна чемпіонка світу з дзюдо. Як бачимо, Даша споживає багато м'яса, що й не дивно при її фізичних навантаженнях. Хоча виступає вона у ваговій категорії до 48 кг. Звичайно ж, атлетам потрібні вітаміни – зелень, фрукти і овочі, але і без солоденького Білодід обходитися не хоче.

А трохи пізніше подібним вирішила похвалитися Еліна. П'ята ракетка планети зараз перебуває в Дубаї, де виступала на турнірі. Правда, невдало, програвши в першому ж раунді. Але дівчина намагається не сумувати і отримувати задоволення від перебування в Еміратах.

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Їжа ж у тенісистки в Дубаї вишукано прикрашена. Корисні продукти – сири і фрукти – доповнює тістечко з квіточкою зверху.

Днями Світоліна почала змагання з дзеркалом.

Залишається побажати дівчатам пережити останні невдачі і з новими силами взятися за завоювання призів.

Дивіться, як дзюдоїстка намагалася впоратися з тенісною ракеткою і м'ячем:

Дарина Білодід вчиться грати в теніс

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