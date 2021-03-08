Тенісистка-мільйонерка поскаржилася на скромні заробітки на корті

Еліна Світоліна вважає, що потрібно зменшити свої апетити, хоча і заробила 20 мільйонів

П'ята ракетка планети українка Еліна Світоліна розповіла про падіння призових в професійному тенісі. За словами 26-річної одеситки, що поповнила за кар'єру свій рахунок вже на 20 мільйонів доларів, це знижує її мотивацію в деяких матчах.

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Днями Світоліна після фіаско в Катарі написала про злість і полетіла в Дубай.

Слова Еліни наводить видання France24:

"Зараз відбувається значне зменшення призових, тому доводиться пристосовуватися. Причому як в роботі з командою, так і в повсякденному житті. Особисто мені, як і деяким іншим гравцям, нелегко це сприйняти, тому що ми розпещені роками, коли призові були дійсно високими. Тепер в голову приходять думки про меншу мотивацію грати на окремих турнірах, адже призові суттєво знизилися. Тому краще пропустити якісь змагання, щоб не втомитися перед великими. Але, сподіваюся, ми зможемо з часом повернутися до того, що було раніше".

До слова, зараз Світоліна перебуває на турнірі в ОАЕ, де призові за рік скоротилися з 2,8 до 1,8 млн доларів.

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Тим часом на своїй сторінці в Instagram тенісистка виклала відео з колишньою гімнасткою Анною Різатдіновою, з якою вона знімалася в телешоу.

Дивіться, як раніше Еліна танцювала для TikTok:

Світоліна, танець, TikTok Відео: Instagram

Вашій увазі – сюжет про ставлення до 8 Березня:

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