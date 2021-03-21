Українська тенісистка привезла з Росії 10 тисяч доларів

Українська тенісистка Надія Кіченок стала переможницею турніру в Санкт-Петербурзі. Надія разом з румункою Ралукою Олару виграли парний турнір. В якості призових тенісистки отримали по 10 тисяч доларів.

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Поєдинок Кіченок / Олару проти американського дуету Кейтлін Крістіан / Сабріна Сантамарія тривав 1 годину 22 хвилини і завершився чемпіонським тай-брейком – 2:6, 6:3, 10:8.

"На тай-брейку, коли ми поступалися, я просто злилася, хоча нервів не було. Тільки роздратування через те, що весь матч я грала так собі. В кінці ми намагалися просто триматися, грати кожен м'яч... Цим ти і займаєшся на тай-брейках в парі, не важливо, який там рахунок" , – цитує Кіченок "Великий теніс" .

Надія Кіченок вперше перемогла на змаганнях серії WTA 500 (раніше – WTA Premier). У колекції Кіченок також є титули WTA в Хобарті (International / Санья Мірза), Шеньчжені (International / Людмила Кіченок), Флоріанополіс (International / Людмила Кіченок), Стамбулі (International / Даліла Якупович) і WTA Elite Trophy (/ Людмила Кіченок).

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До речі, недавно тенісистка-мільйонерка Світоліна поскаржилася на скромні заробітки на корті.

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