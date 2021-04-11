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Українська тенісистка вийшла заміж після тріумфу в Москві

11 квітня, 14:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Весільні фото Надії Кіченок

Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла заміж. Про важливу подію в житті перша ракетка України в парному розряді повідомила на своїй сторінці в Instagram. Обранцем спортсменки став її хлопець Анатолій.

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Майбутній чоловік зробив пропозицію дівчині лише в минулому місяці. "День, який я точно ніколи не забуду 22.03.2021", – писала тоді Надія.

До речі, напередодні заручин Кіченок привезла з Росії 10 тисяч доларів, де виграла парний турнір разом з румункою Ралукой Олару. Відмінний весільний подарунок вийшов.

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Раніше ми писали про роман української тенісистки і симпатичного абхазця з Росії: дивіться, хто він. Катаріна Завацька зараз живе і тренується в Каннах.

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теніс Надія Киченок

Джерело: Сегодня|Спорт

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