Українська тенісистка вийшла заміж після тріумфу в Москві

Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла заміж. Про важливу подію в житті перша ракетка України в парному розряді повідомила на своїй сторінці в Instagram. Обранцем спортсменки став її хлопець Анатолій.
Майбутній чоловік зробив пропозицію дівчині лише в минулому місяці. "День, який я точно ніколи не забуду 22.03.2021", – писала тоді Надія.
До речі, напередодні заручин Кіченок привезла з Росії 10 тисяч доларів, де виграла парний турнір разом з румункою Ралукой Олару. Відмінний весільний подарунок вийшов.
Раніше ми писали про роман української тенісистки і симпатичного абхазця з Росії: дивіться, хто він. Катаріна Завацька зараз живе і тренується в Каннах.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк